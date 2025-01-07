تكنولوجيا: AMD تستعرض معمارية RDNA 4 الرسومية مع ترقية بتقنية الذكاء الاصطناعي #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تتجه كل الأنظار إلى NVIDIA وبطاقاتها الرسومية RTX 5000 في معرض CES 2025، كشفت AMD لمحة عن معمارية RDNA 4 الرسومية القادمة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن العديد من التفاصيل، تُشير الشركة إلى أن كروت الشاشة الجديدة الخاصة بها ستُبنى على دقة تصنيع 4 نانومتر مع وحدات حسابية “مُحسّنة”، وحساب “فائق الشحن” للذكاء الاصطناعي وتتبع أشعة أفضل لكل وحدة حسابية. ويتمثل الكشف الكبير في أن تقنية FidelityFX Super Resolution 4 (FSR4) الجديدة ستعتمد على التعلم الآلي، تمامًا مثل تقنية DLSS من NVIDIA. وتدعي AMD أن FSR 4 ستوفر ترقية “عالية الجودة” بدقة 4K، وتوليد الإطارات ودعم زمن انتقال منخفض مع تقنية AMD Anti-Lag 2.

كما كشفت الشركة أيضًا بإيجاز عن وجود بطاقات Radeon RX 9070 و 9070 XT الجديدة، بالإضافة إلى نظام التسمية الجديد الذي يُحاكي بشكل مباشر نظام NVIDIA. فبدلاً من محاولة فك رموز كيفية مقارنة كروت AMD مع كروت NVIDIA، ستتمكن الآن من مقارنة كارت 9070 مباشرة مع تشكيلة RTX 5070 القادمة من NVIDIA.

وجدير بالملاحظة أن AMD سوف تُضيف أيضًا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى برنامج Adrenalin الخاص بها. حيث ستتمكن من إنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتلخيص المستندات وطرح أسئلة “ذات صلة بـ AMD”.

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