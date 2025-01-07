"MTV": حزب "الكتائب" قرر دعم ترشيح قائد الجيش وجعجع طرح إسمَي جهاد أزعور وزياد حايك على هوكشتاين

أفادت معلومات الـ"mtv"، بأن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد للموفد الأميركي آموس هوكشتاين ألا فيتو على قائد الجيش بل بعض الملاحظات وإن سار به الثنائي أو بري فهو مستعدّ لدعمه".

وكشفت المعلومات، أن "جعجع طرح إسمَي جهاد أزعور وزياد حايك على هوكشتاين الى جانب الأسماء التي طرحتها اللجنة الخماسيّة"، لافتةً الى أن "المكتب السياسي الكتائبي عقد اجتماعه الأخير قبل الخميس وتقرّر بالإجماع دعم ترشيح العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية وتستكمل كتلة "الكتائب" مداولتها مع المعارضة غداً".

وذكر أن "هوكشتاين قال أثناء لقائه مع ميقاتي إنّ لدى الولايات المتحدة الأميركيّة فيتو على إسمين هما سليمان فرنجيّة وجورج خوري".

وأضافت "هوكشتاين شدّد أمام النواب على ضرورة ضبط السلاح والصرامة في تحقيق ذلك على كامل الأراضي اللبنانيّة وليس جنوب الليطاني فقط".