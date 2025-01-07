تكنولوجيا: AMD تستهدف أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمعالجات Ryzen AI Max #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستهدف AMD كلاً من الفئة الراقية والمُتوسطة من أجهزة الكمبيوتر المُعززة بالذكاء الاصطناعي في معرض (CES 2025). فقد كشفت عن معالجات Ryzen AI Max الجديدة لأجهزة “halo” Copilot+ AI PCs، وهي أعلى من أنظمة Ryzen AI 9 الحالية. وتُقدم أيضًا معالجات Ryzen AI 7 و Ryzen AI 5 للفئات المتوسطة والاقتصادية. تسعى AMD لتوفير خيارات متنوعة تناسب الجميع.

تتميز معالجات Ryzen AI Max بمواصفات قوية: حتى 16 نواة Zen 5، و 40 وحدة معالجة رسومات RDNA 3.5، و 50 TOPS من أداء الذكاء الاصطناعي مع وحدة المعالجة العصبية XDNA 2. تُقدم أداء تصيير ثلاثي الأبعاد أسرع بمقدار 2.6 مرة من معالج Intel Core Ultra 9 288V، ورسومات أسرع بمقدار 1.4 مرة في اختبارات مثل 3DMark’s Wildlife Extreme و Solar Bay. وتُنافس شريحة M4 Pro من Apple وتتفوق عليها في اختبار Vray.

ستتوفر أنظمة Ryzen AI Max في الربع الأول والثاني من العام، في أجهزة مثل HP Zbook Ultra G1a و ASUS ROG Flow Z13.

أما معالجات Ryzen AI 7 و Ryzen AI 5 فستقدم أداءً أقل قليلاً من Ryzen AI 9. يأتي معالج Ryzen AI 7 بثماني أنوية وتردد 5 جيجاهرتز، بينما يوفر Ryzen AI 5 340 ست أنوية وتردد 4.8 جيجاهرتز. ولأجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج قوة ذكاء اصطناعي كبيرة، تُقدم AMD معالجات Ryzen 200 في الربع الثاني من العام. توفر هذه المعالجات حتى 16 TOPS من أداء الذكاء الاصطناعي، ويتصدرها معالج Ryzen 9 270 ثماني الأنوية.