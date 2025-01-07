مكتب ميقاتي نفى ما ورد عن وضع فيتو أميركي على فرنجية وخوري: الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن "احدى المحطات اوردت في نشرتها مساء ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين قال أثناء لقائه مع ميقاتي إنّ لدى الولايات المتحدة الأميركيّة فيتو على إسمين هما سليمان فرنجيّة وجورج خوري".

وأكد المكتب، أن "ما ورد غير صحيح على الاطلاق لكون الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب ومهام اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلق النار. فاقتضى التوضيح".