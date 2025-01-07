أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن "احدى المحطات اوردت في نشرتها مساء ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين قال أثناء لقائه مع ميقاتي إنّ لدى الولايات المتحدة الأميركيّة فيتو على إسمين هما سليمان فرنجيّة وجورج خوري".
وأكد المكتب، أن "ما ورد غير صحيح على الاطلاق لكون الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب ومهام اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلق النار. فاقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ميقاتي نفى ما ورد عن وضع فيتو أميركي على فرنجية وخوري: الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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