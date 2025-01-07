شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Marvel Rivals.. حالات حظر بالخطأ واعتذار من المطورين والان نبدء بالتفاصيل

لعبة Marvel Rivals

الدمام - شريف احمد - بعد صدورها بفترة وجيزة، اعتذرت الشركة المطورة للعبة Marvel Rivals للاعبين الذين حظرتهم بشكل غير عادل بداعي الغش.وأكدت "NetEase" في بيان أنها أخطأت في اعتبار بعض اللاعبين "غشاشين" بسبب استخدامهم برامج طبقات التوافق، على الرغم من أنهم لم يستخدموا أي برامج غش، وجرى إعداد قائمة باللاعبين المتضررين ورفع الحظر عنهم.وتوفر لعبة Marvel Rivals التي صدرت في 6 ديسمبر الماضي، تجربة لعب تنافسي "6 ضد 6"، وتصدر مع 33 بطلًا من ضمنهم Wolverine وBlack Widow وSpider-Man وVenom.ووفقًا لمنصة "steam"، تستطيع من خلال اللعبة تجميع فرقة Marvel من كل النجوم، وابتكار استراتيجيات لا تعد ولا تحصى من خلال الجمع بين القوى لتشكيل مهارات فريق فريدة والقتال.وتضم اللعبة البيئات المعقدة، واللعب سريع الوتيرة، وساحات القتال المتغيرة باستمرار، للابتعاد عن الملل، إذ تتيح لك القتال كأبطال خارقين بقدرات مذهلة.