تكنولوجيا: شاحن Ugreen المكتبي يشحن 5 حواسب محمولة في وقت واحد #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ugreen عن إصدار جديد من شاحن Nexode GaN لسطح المكتب بقدرة 500 واط، وهو يتيح شحن خمسة أجهزة حواسب محمولة في وقت واحد. تم تعزيز قدرة الشاحن من 300 واط إلى 500 واط، مع توفير منفذ USB-C واحد بقدرة تصل إلى 240 واط.

يأتي الشاحن مزودًا بخمسة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد، مما يسهل شحن عدة أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة إلى استخدام شريط طاقة مليء بالعديد من المحولات.

من المتوقع أن يكون سعر الشاحن الجديد متاحًا في مارس 2025. يعتبر شاحن Nexode بقدرة 500 واط خيارًا مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى شحن العديد من الأجهزة، سواء في المكتب أو الورشة أو المطبخ. يمكن استخدامه لشحن أجهزة حواسب محمولة، أجهزة ألعاب محمولة، وحتى الأدوات الكهربائية والدراجات الإلكترونية.

يدعم الشاحن بروتوكولات الشحن السريع مثل USB-PD 3.1 وQuick Charge 3.0 من Qualcomm. كما ان المنفذ العلوي يمكنه توفير ما يصل إلى 240 واط من الطاقة، بينما تتقاسم المنافذ الأخرى 260 واط، بحيث لا يتجاوز أي منها 100 واط.

يمكن استخدام الشاحن لشحن أجهزة متنوعة، مثل حاسب محمول للألعاب بقدرة 240 واط مع جهازين آخرين بقدرة 100 واط أو أربعة أجهزة بقدرة 60 واط، بالإضافة إلى جهاز آخر باستخدام منفذ USB-A بقدرة 20 واط.

في غياب شاشة، قد يحتاج المستخدمون إلى دليل لمعرفة المنفذ المناسب لكل جهاز.

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