شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر في 2025.. خسوفات مشوقة وأقمار بدر تضيء ليالي العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2025، سيزين السماء 12 قمرًا مكتملًا، بما في ذلك ثلاثة أقمار عملاقة وخسوفان كليان للقمر، وستوفر هذه الأحداث السماوية فرصًا فريدة لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، وبينما تضيء الأقمار الكاملة سماء الليل بالكامل، فمن الأفضل مشاهدتها وهي تشرق، ما يوفر مشهدًا ساحرًا.

ويحمل كل قمر مكتمل اسمًا تقليديًا متجذرًا في التاريخ الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأحداث القمرية المهمة في عام 2025 أقرب مراحل القمر التي تتوافق مع الأقمار العملاقة وخسوفين كليين يحولان مظهر القمر.

تواريخ وأسماء اكتمال القمر لعام 2025

وفقًا لتقرير Live Science، يتم سرد الأقمار الكاملة لعام 2025 بأسمائها التقليدية، يبدأ التسلسل بقمر الذئب في 13 يناير وينتهي بالقمر البارد في 4 ديسمبر.

وتشمل أبرز الأحداث قمر الدودة في 14 مارس، والذي يتزامن مع خسوف كلي للقمر، وقمر الحصاد في 6 أكتوبر، وهو أيضًا قمر عملاق، وستحدث أقمار عملاقة أخرى في 5 نوفمبر و4 ديسمبر.

خسوفات القمر الكلية في عام 2025

من المتوقع حدوث خسوفين كليين للقمر في عام 2025، وفقًا لموقع Live Science، سيحدث خسوف كلي لقمر الدودة من 13 إلى 14 مارس، ويستمر لمدة 65 دقيقة تقريبًا، وسيكون هذا الخسوف مرئيًا عبر أمريكا الشمالية والجنوبية، مع إظهار لون برتقالي محمر، وسيمثل قمر الحصاد في 7 سبتمبر الخسوف الكلي الثاني، والذي يستمر لمدة 82 دقيقة، وسيكون الأكثر بروزًا في جميع أنحاء آسيا وأستراليا.

أطوار القمر وأحداث أخرى

تمتد أطوار القمر، التي تمتد على مدار دورة مدتها 29.5 يومًا، من القمر الجديد غير المرئي إلى القمر المكتمل المضاء بالكامل، وتشمل الأحداث البارزة في عام 2025 خسوفًا جزئيًا للشمس في 29 مارس و21 سبتمبر، وتتوافق هذه الأحداث السماوية مع مهمة أرتميس الثانية التابعة لوكالة ناسا، والمتوقعة في سبتمبر، والتي تمثل الخطوة التالية للبشرية في استكشاف القمر.