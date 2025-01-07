شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مواطن يقتل زوجته طعناً في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي في العاصمة صنعاء، بوقوع جريمة مروعة حيث أقدم صاحب بسطة تجارية في شارع هائل على قتل زوجته بأكثر من 16 طعنة.
وذكر المصدر، أن الحادثة جاءت على خلفية خلافات عائلية تفاقمت بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجاني، إلى جانب ركود تجارته في البسطة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الزوجين.
وأشار المصدر إلى أن الزوج فرّ من المنزل بعد ارتكاب الجريمة، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عنه.
يذكر أن هذه الحادثة تأتي في سياق تزايد حالات العنف الأسري في اليمن، والتي تعكس الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون في ظل الظروف الراهنة.
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