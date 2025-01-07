شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وزارة الداخلية في عدن تصرف مرتبات لجنود موالين للحوثيين "وثائق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بقيادة الوزير إبراهيم حيدان جدلاً واسعاً بعد الكشف عن ممارسات وصفت بالكارثية، تتعلق بتعامل الوزارة مع منتسبيها في عدن وصنعاء.

وفقاً للوثائق، طالب الوزير حيدان منتسبي الوزارة في العاصمة عدن بتقديم تعهدات كتابية لإخراج بطائق ذكية كشرط لصرف مرتباتهم، وهو إجراء غير مسبوق أثار استياء واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية.

في المقابل، أظهرت الوثائق أن منتسبي الوزارة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يمكنهم استلام مرتبات شهر ديسمبر دون أي شروط أو تعقيدات، ما أثار تساؤلات حول التمييز الواضح في التعامل مع منتسبي الوزارة في المحافظات المختلفة.

تأتي هذه الممارسات وسط انتقادات متزايدة لأداء الوزير حيدان واتهامات بالتسبب في إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة معاناة الموظفين في المناطق المحررة.