شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة العلمية الفقهية الأولى في المسجد الحرام غداً والان نبدء بالتفاصيل

رسالة الحرمين الشريفين

الشيخ عبد الرحمن السديس

محتوى علمي حديث

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إقامة الدورة العلمية الفقهية الأولى من نوعها لعام 1446هـ في المسجد الحرام، وتحمل عنوان التأسيس الفقهي، برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الأربعاء 8 رجب وتستمر حتى 2 شعبان، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الشرعية والعلمية.أكد الشيخ عبد الرحمن السديس، أهمية الدورة التي تُعقد في المسجد الحرام، حيث تسعى إلى بناء الملكة الفقهية، وتطوير قدرة المشاركين على الاستنباط الفقهي، إضافة إلى التكييف الشرعي للنوازل المعاصرة، ما يسهم في تحقيق الفتوى المتوازنة والمنضبطة التي تتماشى مع منهج الوسطية والاعتدال.وأشار إلى أن الدورة تمثل خطوة مهمة لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدينية العالمية، وتقديم محتوى علمي متكامل يخدم القاصدين من أنحاء العالم.أوضح الشيخ السديس أن الدورة تأتي ضمن جهود ولاة الأمر لتعزيز دور الحرمين الشريفين كمراكز إشعاع علمي وديني عالمي، ونشر قيم الاعتدال والوسطية، وإبراز الريادة الفكرية والعلمية للمملكة بما يحقق رؤيتها الطموحة.تتميز الدورة بمشاركة نخبة من العلماء وأئمة المسجد الحرام والباحثين، منهم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الملا، الشيخ عبد الباقي بن عبد الله مبارك، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، الشيخ خالد بن عبد القادر بن عثمان، الشيخ سعد بن تركي الخثلان، الشيخ عبد الرحمن بن صالح القرني، الشيخ غازي بن عبد العزيز العتيبي.تُقام الدورة في كرسي الدورات العلمية بالدور العلوي بتوسعة الملك فهد أمام باب 79، مع تخصيص أماكن للنساء، وإتاحة الحضور عن بعد من خلال رابط التسجيل.وتشمل الدورة ورش عمل واختبارات دورية وهدايا يومية، بالإضافة إلى شهادات معتمدة تُمنح للمشاركين، ما يعكس اهتمام الرئاسة بتقديم محتوى علمي حديث وشامل.