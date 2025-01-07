شكرا لقرائتكم خبر عن في غزة والضفة.. رصد 2166 جريمة للاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الجرائم الإسرائيلية بفلسطين

برنامج الغذاء العالمي

الدمام - شريف احمد - أصدر المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي تقريرًا حول جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الفترة من 31 ديسمبر 2024 - إلى 6 يناير 2025.وشهدت الفترة، أحداثًا دامية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة فيما شكلت بداية العام الجديد استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الذي لم تقل حدته عن الأعوام السابقة.وتمثلت في جرائم إبادة متواصلة في قطاع غزة حيث وثّق المرصد الإعلامي للمنظمة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين استشهاد (320) فلسطينيًا خلال تلك المدة، وجرح (840) أخرين.فيما اعتقلت قوات الاحتلال (143) فلسطينيًا في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى 6 يناير 2025، أكثر من (46692) شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى خلال المدة الزمنية نفسها (115839).ووصل مجموع الجرائم الإسرائيلية لفترة الأسبوع المنصرم (2166) جريمة تفرقت على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.وتركز القصف الإسرائيلي خلال الأيام السبعة الماضية على مدينة خان يونس، وطال محيط مدرسة حليمة السعدية في مخيم جباليا، بالإضافة إلى مناطق في شمال مدينة غزة والنصيرات ودير البلح.وأطلق جيش الاحتلال النار على قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في سياق تنويع وسائله لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطينيي قطاع غزة.كما استهدف مركزا للشرطة في خان يونس وقتل خمسة من عناصره في سعي مشابه لبث الفوضى وتعريض المساعدات للسرقة، فيما رصد فلسطينيون قيام مجموعات يشتبه بأنهم جنود إسرائيليون بحرق منازل الفلسطينيين الناجية من القصف في شمال غزة.من جهة ثانية، هدد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى العودة بعد أن أمر بإخلائه، وحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، وقصف مدخل مستشفى الشفاء، فيما وصل عدد الأطفال حديثي الولادة الذين قضوا بسبب البرد القارس إلى سبعة.