شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكارات جديدة فى ملحقات الهواتف.. كيف تستفيد منها لموبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إحدى الشركات في مجال ملحقات الهواتف المحمولة عن "إكسسوار" يعرف بـ Stage Power Grip يتيح لك الإمساك بزر التصوير أثناء استخدام الكاميرا على موبايل iPhone والتقاط الصور ومقاطع الفيديو دون الاهتزاز الذي غالبًا ما يفسد صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك ، ومن المتوقع إصدار الملحق في مايو.

بالإضافة إلى الحفاظ على ثبات يدك عند استخدام كاميرا iPhone، يأتي الملحق أيضًا مع زر يمكن استخدامه لالتقاط الصور وبدء التسجيل ، ويستخدم Stage Power Grip مغناطيس MagSafe للتثبيت على iPhone ويعمل أيضًا كبنك طاقة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة ، كما يأتي مع كابل USB-C يمكن استخدامه لشحن iPhone والأجهزة الأخرى أيضًا.

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن Stage Power Grip يعمل أيضًا كحامل يدعم هاتفك حتى تتمكن من التقاط صور مؤقتة لنفسك ، ويمكنك أيضًا استخدام الملحق لإبقاء جهاز iPhone الخاص بك مرفوعًا حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو، ونظرًا لأنه يعمل كبنك طاقة، فإن الملحق يحتوي على بطارية منفصلة عن تلك التي تغذي جهاز iPhone الخاص بك وشاشة LED صغيرة تخبرك بمدى عمر البطارية المتبقي في Stage Power Grip، و لم يعلن رسميًا عن سعر الملحق ولكن من المتوقع إبقاء السعر أقل من 80 دولارًا.

كما أعلنت الشركة أنها ستصدر ملحقات أخرى خلال الربع الثاني بما في ذلك زوج من الشواحن الجديدة ، ويتناسب شاحن BoostCharge Compact USB-C مع يدك، ويستخدم أطرافًا قابلة للطي، ويوفر طاقة تبلغ 45 وات بقيمة (29.99 دولارًا) أو 65 وات بقيمة (39.99 دولارًا) بناءً على الطراز الذي تختاره.

وتدعم لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro الشحن اللاسلكي Qi2 وستشحن جهازك بقوة 15 وات. وتتميز هذه الإكسسوارات بحامل يسمح لك بمشاهدة المحتوى على هاتفك أثناء شحنه ، كما تتميز بكابل USB-C مدمج بطول إضافي 6.6 قدم/2 متر.