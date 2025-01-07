شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح مئات الفلسطينين من شرق دير البلح جراء قصف منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزح المئات من العائلات الفلسطينية من شرق مدينة دير البلح جراء القصف المدفعي والجوي المكثف على منازلهم، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين شمال القطاع.

وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية فلسطينية، عن إصابة فلسطيني وابنته بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلهما في منطقة أبو العجين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

