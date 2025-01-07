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نزوح مئات الفلسطينين من شرق دير البلح جراء قصف منازلهم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نزح المئات من العائلات الفلسطينية من شرق مدينة دير البلح جراء القصف المدفعي والجوي المكثف على منازلهم، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين شمال القطاع.
وفي ذات السياق أفادت مصادر محلية فلسطينية، عن إصابة فلسطيني وابنته بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلهما في منطقة أبو العجين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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