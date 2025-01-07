شكرا لقرائتكم خبر عن الأنقاض تملأ الشوارع.. ارتفاع عدد قتلى زلزال التبت المدمر إلى 126 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب زلزال قوي ضرب منطقة مرتفعة في غربى الصين ومناطق من نيبال اليوم الثلاثاء في إلحاق أضرار بمئات المنازل، وأدى إلى تناثر الحطام والأنقاض فى الشوارع وقتل ما لا يقل عن 126 شخصا في التبت.

فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين في الوقت الذي ضرب فيه المنطقة النائية عشرات الهزات الارتدادية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" إن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود.

زلزال نيبال وتعرض أكثر من ألف منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي.

وفي مقطع الفيديو نشره التلفزيون، ظهر انقاض مبعثرة في الشوارع وسيارات مدمرة، وشعر الناس في شمال شرقى نيبال بالزلزال بشدة، لكن لم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار، حسبما أفاد المركز الوطني لعمليات الطوارىء في البلاد.