بقشيش 20 ألف دولار.. بوست مالون يغيّر حياة نادلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان الأميركي بوست مالون تغيير حياة نادلة وأم عزباء في ليلة عيد الميلاد، فأعطاها بقشيشاً بقيمة 20 ألف دولار.

وفي مقابلة جديدة مع موقع “Music Mayhem”، روت النادلة رينيه براون الموقف اللطيف الذي جمعها مع مالون، قائلة إنه أعطاها بقشيشاً بقيمة 20 ألف دولار خلال تواجده في الحانة التي تعمل فيها بهيوستن.

وذكر الموقع أن براون أم عزباء اضطرت للابتعاد عن ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات، بسبب عملها في العطلة. ولم تكن تعلم أن حظها كان على وشك أن يتغير.

وقالت براون: “عند ذهابي إلى العمل في ليلة عيد الميلاد، كنت حزينة للغاية لاضطراري إلى ترك طفلتي الصغيرة، غافلة عن أن الله سيرسل لي معجزة عيد الميلاد. هذا هو أكثر المشاهير تواضعاً وأنساً، ممن سعدت بلقائهم”.

وتابعت: “لقد غيّر حياتي في ليلة عيد الميلاد، وسأكون ممتنة له إلى الأبد. شكراً جزيلاً لك يا أوستن”.

وشاركت براون أيضاً خططها لاستخدام المال الذي منحها إياه الفنان الأميركي، قائلة: “لقد جعلني هذا الأمر في وضع يمكّنني على الأقل من الحصول على وسيلة للذهاب والعودة إلى العمل ودفع الإيجار وتوفير بعض المال. أنا أحاول الادخار لبدء عمل تجاري، حتى لا أضطر إلى الاستمرار في العمل في وظيفتين وأتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع ابنتي”.

واختتمت براون حديثها، قائلة: “كانت الأمور صعبة للغاية، وكانت هذه الزيارة نعمة لا يمكنني وصفها بالكلمات”.