أشرف زكي يلجأ إلى القضاء بسبب رشوان توفيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة أقدم عليها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لحماية أعضاء النقابة من استغلال بعض الأشخاص لمواقف لهم من دون علم منهم لتصدّر التريند، قرر زكي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مراسل التقط فيديو للفنان الكبير رشوان توفيق خلال انفعاله على أحد المنتجين عبر الهاتف.

وعن أسباب قراره هذا، قال أشرف زكي: “سأتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشاب، لتصويره فيديو لرشوان توفيق وهو منفعل خلال حديثه مع أحد المنتجين بخصوص عمل فني… هذا الشاب استغل الموقف لتصدّر التريند، ونشر الفيديو مستغلاً طيبة الفنان القدير، وجهله بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان رشوان توفيق قد أكد في تصريحات سابقة أنه لم يندم على عمل فني قدّمه، قائلاً: “أنا ممثل بقالي 63 سنة بفضل الله عمري ما عملت مشهد أندم عليه، وربنا منّ عليَّ أعمل الديني والاجتماعي وعملت بعض أدوار الشر، وفي مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” الناس كانت بتقفلي في البلكونة ويقولوا سيادة الوزير”.