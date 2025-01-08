خطأ في “لعبة الحبار”.. لقطة من الحلقة السابعة تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاحظ معجبو مسلسل “لعبة الحبار” (Squid Game) خطأً واضحاً في الموسم الثاني من العمل الشهير الذي عرض على منصّة “نتفليكس”.

فقد تمكّن المتابعون الحذقون من اكتشاف وجود مصوّر في الحلقة السابعة وتحديداً في الدقيقة 22:39، حيث ظهر لبضع ثوانٍ فقط. وقد تمّ رصد هذا الخطأ خلال مشهد قتال دموي بين اللاعبين المتبقّين والحرّاس في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

في المشهد، نفّذ الحراس أوامر الرجل الأمامي، الذي تبيّن لاحقاً أنّه يونغ-إيل، اللاعب الذي كان جي-هون يعتقد أنّه من أقرب حلفائه في اللعبة الجديدة، وبدأوا بإطلاق النار على المتسابقين.

خلال المعركة الدموية، تظاهر اللاعبون بالموت، ما خدع الحرّاس ليشعروا بأمان زائف، قبل أن يهاجموهم ويسرقوا أسلحتهم.

وفي مفاجأة غير متوقّعة، بدأ اللاعب 001، يونغ-إيل، بإطلاق النار على جنوده أنفسهم، مستهدفاً إياهم بدقّة واحداً تلو الآخر. بينما كان العديد من المعجبين في ذروة التوتر يتساءلون عمّا إذا كان اللاعب 456 سينجو من معركة إطلاق النار ويتمكّن من الهرب، لاحظ آخرون خطأً كبيراً في أحد المشاهد، إذ رصدوا مصوّراً يظهر في خلفية لقطة أثناء تسلّل أحد الحراس إلى خلف دفاعات اللاعبين ومحاولته إطلاق النار عليهم قبل أن يُقتل هو نفسه.

ورغم أن عضو فريق التصوير ظهر لثانية واحدة فقط، إلّّا أن عشاق المسلسل وجدوا هذا الخطأ مشتتاً ومضحكاً للغاية.

ويبدو أنّ الموسم الثاني من “لعبة الحبار” لم ينل استحسان عشاق الموسم الأول منه، فوجدته شريحة كبيرة من المشاهدين مملّاً ولم يرقَ إلى مستوى توقعاتهم، فيما رأت فيه شريحة أخرى بأنّها تفاجأت بالأحداث الأكثر تشويقاً من الموسم الأول. وأمام هذا التفاعل، تمّ الكشف من طريق الخطأ عن الموسم الثالث من المسلسل، إذ نشرت منصّة البثّ مقطعاً تشويقياً قصيراً على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر دمية جديدة مميتة تُدعى تشول-سو، ثمّ قامت بحذفه لاحقاً.

وجاء في منشور نتفليكس: “قولوا جميعاً مرحباً لتشول-سو”، قبل أن تعلن: “لعبة الحبار 3 قادمة في 2025”.