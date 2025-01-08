ميغان ماركل تنعى كلبها غاي: “ذرفت دموعاً لا تُحصى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت ميغان ماركل إنها “ذرفت الكثير من الدموع لدرجة لا يمكن إحصاؤها” على كلبها، وهي تصفه بـ “أفضل ما يمكن لأيّ فتاة أن تطلبه”.

وأعلنت دوقة ساسكس وفاة كلبها غاي على “إنستغرام”، بعد 10 سنوات من تبنّيه كحيوان أليف في كندا.

وجاءت الأخبار الحزينة لأفراد العائلة المالكة في الوقت الذي يستعدّ فيه الكلب للعب دور البطولة في برنامجها المنتظر With Love, Meghan على شبكة Netflix.

ووصفت ماركل كيف كان غاي معها في السراء والضراء، بما في ذلك عندما خطبت وتزوجت الأمير هاري.

وشاركت مقطع فيديو أظهر أنه كان جزءاً من العائلة، يلعب مع طفليها الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

تجدر الإشارة إلى أن غاي كان محبوباً من معجبي ماركل، حتى قبل أن تلتقي بالأمير هاري، وقد أحضرته معها إلى بريطانيا عندما انتقلت إلى قصر كنسينغتون.

وجاء في “تأبين” فقيدها: “إذا كنتم من متابعي حسابي على إنستغرام في الماضي، فقد رأيتموه كثيراً (…) كان معي في Suits (مسلسل)، عندما خطبت، (ثم تزوجت)، عندما أصبحت أمًا… كان معي في كل شيء: الهدوء، والفوضى، والهدوء، والراحة”.

وأضافت ماركل: “لقد تعرض لحادث مروّع قبل وقت قصير من انتقالي إلى المملكة المتحدة، مما جعله يخضع لعمليات جراحية لعدة أشهر، وأصبح غير قادر على مغادرة العيادة. قال الأطباء إنه لن يمشي مرّة أخرى، لكن الطبيب نويل فيتزباتريك قال إنه يستطيع القيام بذلك. كنا أنا وهاري نقود السيارة في وقت متأخّر من الليل، بعد ساعات العمل، لرؤية غاي بينما كان يتعافى لشهور متتالية. سأظلّ ممتنة دائمًا لنويل وفريقه، وفريق مستشفى كوين ويست للحيوانات في تورنتو، وأطبائنا البيطريين الآن، وأصدقائي ومجتمعي: شكراً لكم على حبّكم له”.

وتابعت: “نظراً إلى أن العديد منكم سيرون الآن غاي في هذه السلسلة الجديدة، آمل أن تفهموا سبب حزني الشديد لفقدانه. أعتقد أنكم قد تقعون قليلاً في الحبّ أيضاً. لقد بكيت الكثير من الدموع لدرجة لا يمكن إحصاؤها؛ نوع الدموع التي تجعلك تدخل الحمام مع الأمل السخيف في أن الماء الجاري على وجهك سيجعلك بطريقة ما لا تشعر بها، أو تتظاهر بأنها غير موجودة. لكنها موجودة. وهذا جيّد أيضاً”.

وختمت ماركل متوجهة إلى كلبها الراحل: “شكراً لك على سنوات عديدة من الحبّ غير المشروط، غاي الجميل. لقد ملأت حياتي بطرق لن تعرفها أبداً”.