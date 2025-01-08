جاستن بيبر يلغي متابعة المقرّبين منه.. ماذا يحدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاحظ متابعو جاستن بيبر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه ألغى في الأيام الماضية متابعة العديد من الأشخاص، الذين كانوا في وقت ما في دائرته الداخلية الضيقة، بل قد يكون حظرهم، حتى أن أحد المعجبين أرسل رسالة مباشرة إلى أحدهم سائلاً عن سبب خطوة المغنّي الكندي.

سكوتر براون

ظهرت تقارير في وقت سابق من الشهر الجاري تشير إلى أن بيبر ألغى متابعة (وربما حظر) مدير المواهب سكوتر براون. كان الثنائي يعملان معاً منذ عام 2008 عندما كان بيبر مجرّد مراهق صغير. ومن غير الواضح السبب الذي دفع النجم الشاب إلى إلغاء متابعة و/أو حظر براون. ولكن الأخير، منذ ذلك الحين، قام أيضاً بإلغاء نشاط حسابه على “إنستغرام” بالكامل. وقال مصدر في العام الماضي أن بيبر لا يزال مرتبطاً بعقد مع بروان.

أليسون كاي

بعد يوم واحد من إلغاء متابعة براون، ألغى بيبر متابعة وربما حظر المنتجة المنفذة الموسيقية أليسون كاي، التي كانت تعمل معه منذ ألبوم My World في عام 2009.

راين غود

استمرّ بيبر بعملية إلغاء المتابعة والحظر على “إنستغرام”، فكان راين غود المدير الإبداعي لعلامة بيبر التجارية للأزياء Drew House الضحية الثالثة، علماً بأن غود كان إشبين بيبر في حفل زواجه وهايلي بيبر.

بوو بير

ورد أيضاً أن بيبر قام بحظر وإلغاء متابعة المتعاون معه المؤلف بوو بير، الذي كتب له أغاني في العديد من الألبومات، من بينها Journals عام 2013، وPurpose عام 2015، وChanges عام 2020.

كيني هاميلتون

ويبدو أن بيبر قام أيضاً بإلغاء متابعة وحظر حارس الأمن كيني هاميلتون، الذي كانت تربطه به علاقة طويلة منذ عام 2009. وزعم أحد المعجبين أنه أرسل رسالة مباشرة إلى هاميلتون، وسأله عن سبب سلوك بيبر، فجاءه الرد: “ليس لديّ أيّ فكرة حقاً. لقد جاء من العدم. كنت في عالمي الخاص أعمل ولأكون أباً. أتمنّى له الأفضل على الرغم من ذلك. سأحبّه وأدعمه دائماً. إنه يعرف أنني دائماً هنا عندما يحتاج أو يريد التحدّث”.