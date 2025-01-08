زوجة شريف سلامة تحسم جدل طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة داليا مصطفى جدل الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن طلاقها من زوجها الفنان شريف سلامة بعد أشهر من انتشار شائعة انفصالهما.

ونشرت داليا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو من جلسة حوارية مع جمهورها أجابت فيها على سؤال الجمهور عن سبب طلبها الطلاق من زوجها الفنان شريف سلامة.

وفي ردّها على السؤال، نفت داليا ما أُشييع عن طلاقها مؤكدةً: “مبدئياً ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف”، ومضيفةً: “في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبداً”.

وكانت شائعة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة قد انتشرت قبل أشهر، بعد ملاحظة البعض عدم ظهورهما معاً في مناسبات عامة، سواء في المهرجانات الفنية أو مراسم العزاء.

يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى الفنية، مسلسل “روج أسود”، والذي شاركت فيه مع مجموعة من النجمات، منهن: رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد، وتدور أحداثه حول خمس قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.