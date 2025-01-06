تكنولوجيا: LG تكشف عن مكبر الصوت الصغير والقوي S20A في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG النقاب عن مكبر الصوت S20A الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، مُقدمةً خيارًا صوتيًا مدمجًا وقويًا في الوقت نفسه. ويستهدف هذا المكبر الصوتي الصغير أولئك الذين يبحثون عن تحسين تجربة الصوت في مساحات محدودة دون التضحية بجودة الصوت.

يتميز S20A بتصميم صغير وأنيق، حيث يبلغ طوله 14 بوصة فقط، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في غرف النوم، المكاتب، أو أي مساحة محدودة. وعلى الرغم من حجمه الصغير، لا يتنازل S20A عن الأداء الصوتي القوي.

يُقدم مكبر الصوت S20A تجربة صوتية غامرة من خلال نظام 2.1 قناة، حيث يحتوي على مضخم صوت مدمج لتقديم صوت جهير (Bass) عميق وقوي. وتقول LG أن S20A يُوفر صوتًا واضحًا ومتوازنًا، حتى في مستويات الصوت المرتفعة.

كما يأتي بميزة WOW Orchestra عند إقران S20A مع تلفزيونات LG المتوافقة، تعمل ميزة WOW Orchestra على دمج قنوات الصوت من التلفاز ومكبر الصوت معًا، لخلق تجربة صوتية أكثر غنىً وتفصيلاً.

وكذلك يأتي بميزة AI Sound Pro حيث تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الصوتي وضبط إعدادات الصوت تلقائيًا لتحسين تجربة الاستماع. وبالنسبة للاتصال يدعم S20A تقنية Bluetooth، مما يتيح لك بث الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. كما يتضمن منفذ HDMI ARC لتوصيله بسهولة بالتلفزيون.

لم تكشف LG عن سعر S20A بعد، لكن بالنظر إلى حجمه وميزاته، من المتوقع أن يكون سعره في متناول اليد، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن تحسين تجربة الصوت دون إنفاق الكثير.

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