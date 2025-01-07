تكنولوجيا: شاشة Dell Plus 32 4K QD-OLED S3225QC تصل مع دعم الصوت المكاني ولوحة QD-OLED غير العادية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدخلت شركة Dell أخيرًا تقنية لوحة QD-OLED إلى سلسلة شاشاتها الاحترافية مع إطلاق شاشة Plus 32 4K QD-OLED S3225QC، والتي سنشير إليها اختصارًا بـ S3225QC.

تمتاز هذه الشاشة بنفس تقنية اللوحة الأساسية التي نجدها في طرازات مثل Alienware AW3225QF من العام الماضي و MSI MPG 321URX، إلا أن Dell تقدم بعض الاختلافات.

تدعم شاشة S3225QC معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وهو معدل أقل مقارنةً ببعض شاشات QD-OLED الأخرى مقاس 32 بوصة.

ولتعويض ذلك، قامت Dell بإضافة أجهزة تتبع لحركات الرأس من أجل خلق تأثير “الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد”. وبحسب الشركة، يتم تحقيق ذلك باستخدام مكبرات صوت مدمجة بقدرة 5 × 5 واط وميكروفونات تكوين شعاعي، إضافةً إلى ميزات معززة بالذكاء الاصطناعي غير المحددة.

تتميز الشاشة أيضًا بتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 99%، ومنفذ USB من النوع C يمكنه شحن الأجهزة المتصلة بقدرة تصل إلى 90 واط. كما توفر أوقات استجابة تبلغ 0.03 مللي ثانية GtG، بالإضافة إلى دعم تقنيات مثل AMD FreeSync Premium وDolby Vision وVESA DisplayHDR True Black 400.

سيتم طرح الشاشة للبيع في الصين بدءًا من 27 مارس وفي باقي أنحاء العالم في 22 مايو. حتى الآن، أكدت Dell فقط سعر الشاشة في الولايات المتحدة، والذي سيكون 799.99 دولارًا.

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