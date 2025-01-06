حمزة العيلي يرد على محمد جمعة: الله يسامحك فضحت سرنا .. فما القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - حل الفنان محمد جمعة ضيفًا في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، وكشف لأول مرة عن أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية.

كما روى جمعة عن موقف مؤثر جمعه مع زميله الفنان حمزة العيلي بسبب نجله، وذلك بفترة ولادته، حيث أوضح جمعة أن حمزة العيلي كان سببًا في ولادة نجله بسبب تعثره ماديًا في فترة حمل زوجته. حمزة العيلي يرد على محمد جمعة: الله يسامحك فضحت سرنا وقد حرص الفنان حمزة العيلي على الرد على تصريحات زميله وصديقه الفنان محمد جمعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "أخي و صديقي وحبيبي محمد جمعة .. الفنان بكل ماتحمله الكلمة من معنى وصدق و احترافية الممثل الخطير والمخرج المسرحي الرائع والمؤلف المدهش وصاحب الصوت الجميل".

وأكمل العيلي : "بحبك جداً و ربنا يديم ما بينا المحبة و الود والصداقة والأخوة .. وما أنساش الهدية الغالية اللي جبتهالي بعد مولد الحبيب عمر ومحتفظ بها إلى الآن".

واختتم العيلي كلامه قائلًا : "والله يسامحك ياعم جمعة عشان فضحت سرنا .. ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك ياحبيبي و يفرحك بعمر وكاميليا يا صاحب الخير والكرم والأصل والجدعنة".

محمد جمعة عن حمزة العيلي: أنت ليك في عمر ابني كان الفنان محمد جمعة قد روى موقفًا إنسانيًا من قبل صديقه الفنان حمزة العيلي خلال حلوله ضيفًا في بودكاست "فايق ورايق"، حيث قال : "قعدت 5 سنين ما بخلفش، وكان الحل الحقن المجهري، وكان لازم مراتي تاخد كل يوم حقنتين بـ 250 جنيه، فجأة مفيش غير حقنة واحدة ومفيش مليم، عيطت واتصلت بحمزة العيلي، قالي تعالالي حالًا روحت أخدت منه 1500 جنيه وإلى وقتنا هذا بقوله أنت ليك في عمر ابني". آخر مشاركات فنية لحمزة العيلي ومحمد جمعة شارك حمزة العيلي مؤخرًا في مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولة المسلسل ندى موسى، محمود البزاوي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل، بسمة داوود، مجدي بدر، أحمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين.

كما يشارك الفنان حمزة العيلي في مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويشارك فى بطولته أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أما الفنان محمد جمعة كانت آخر مشاركاته الفنية فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح والفنانة يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

يمكنكم متابعة أجزاء جديدة لـ 3 أفلام مصرية في 2025.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».