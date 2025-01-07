شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى تقرر رفع المعاش النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكى رفع المعاش النقابى بقيمة 100 جنيه ليصبح الحد الأقصى 900 جنيه بدلاً من 800 جنيه.



نقابة المهن التمثيلية

من ناحية أخرى نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة منى أبو الفتوح، من خلال بيان جاء فيه: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة/ منى أبو الفتوح".

وأشار البيان إلى تقدُم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفنانة منى أبو الفتوح بدأت مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينات، حيث شاركت في العديد من الأعمال، منها: “البنات عايزة إيه، امرأتان ورجل”، ثم توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون، منها: (الفرح، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، البخيل وأنا، المعتوه، فتوات بولاق).