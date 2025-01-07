شكرا لقرائتكم خبر عن بسببب إعلانها عن أغنية.. وصلة هزار بين بسمة بوسيل وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة إلى طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد كشفها عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، وذلك بعدما أعلنت بوسيل من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» عن نيتها في طرح أغنيتها الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تامر حسنى كتب رداً على ذلك: "«ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي».

بسمة بوسيل والدة أبناء تامر وطليقته التي لا تزال تحتفظ بمودة كبيرة بينهما تظهر من حين لآخر على السوشيال ميديا ردت بكتابة: "والله ما كنت مركزة في اليوم، انت فاهم النجوم بيسقطوا ساعات، شكرا يا تيمو وربنا يكرمنا جميعاً".



بسمة بوسيل على انستجرام

هذا وطرح الثنائي تامر حسني ورامي صبرى ديو يجمعهما معاً، ويحمل اسم «فعلا مبيتنسيش»، وذلك عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن قبل أيام عن موعد طرح أغنية "فعلاً ما بيتنسيش"، التى تجمعه في دويتو غنائي مع الفنان تامر حسني، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الدويتو من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

وشارك صبري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر الأغنية، وعلّق قائلًا: "دويتو أغنية فعلًا ما بيتنسيش تامر حسني ورامي صبري يوم الإثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع".