‏7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:19 مساءً - بدأت خريطة مسلسلات رمضان 2025، في مصر، تظهر ملامحها بشكلٍ كبير، لاسيما مع دخول أكثر من 90% مواقع التصوير، حيث تضم الخريطة نحو 37 مسلسلاً متنوعاً، ما بين اجتماعي، وكوميدي، وتشويقي، سواء كانت 30 أو 15 حلقة.

وترصد لكم "الخليج 365" في هذا التقرير 7 مسلسلات لكبار نجوم الكوميديا من المقرر تواجدهم في موسم دراما رمضان المقبل.

محمد هنيدي يعود بـ"شهادة معاملة أطفال"

الفنان محمد هنيدي قد أعلن دخوله إلى منافسات موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بعد تراجعه عن تقديم ‏سيناريو مسلسل "عم قنديل".

يأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج، ويشاركه في المسلسل عدد من النجوم منهم صبري فواز، نهى عابدين، سماء إبراهيم وآخرون.

قال هنيدي، في حوارٍ سابق مع برنامج "ET بالعربي": "الموضوع إلى حدٍ ما غريب عليا أنا شخصياً، أول مرة بعمل دور شرير من خلال شخصية المحامي عبدالستار، والموضوع مكتوب حلو إن شاء الله يعجب الناس".

وأكمل: "والراجل دا بيفوق من غيبوبة بعد 20 سنة ومعروف بتاريخه الشرس، هو دخل غيبوبة في 2005 صحي وهو في عام 2025، وأما بيصحى بيلاقي الحياة كلها اتغيرت، وبيقابل ناس وبيواجه الواقع إللي سابه من 20 عاماً".

وتابع: "عبدالستار بيبدأ يتعامل مع الصدمات إللي بتقابله في العصر الجديد والتحديات وبيحاول يصلح من ماضيه، والعمل مليان مفاجآت وحواديت، لأن كل واحد مكتوب له شخصيته بطريقة إنه يكون بطل مش عبدالستار بس، وإن شاءالله هتستمتعوا على مدار 30 حلقة".

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أكرم حسني يُنافس بـ"الكابتن"

بدأ الفنان أكرم حسني، مؤخراً تصوير مسلسله الجديد "الكابتن" والذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية المُرتقب عرضها في رمضان المُقبل، وهو مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُشارك في البطولة: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.

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تنافس دنيا وإيمي سمير غانم

يشهد رمضان المقبل، عودة دنيا وإيمي سمير غانم، بعد فترة من الغياب، حيث تتنافس كلّ منهما بمشروع مستقل، حيث تتعاون إيمي مع زوجها الفنان حسن الرداد بمسلسل كوميدي يحمل اسم "عقبال عندكم"، ويشاركهما البطولة محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل.

أما دنيا سمير غانم، تستعد لتصوير مسلسل "عايشة الدور" الذي ستُشارك به في موسم دراما رمضان 2025، حيث ستظهر بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وينتمي إلى المسلسلات الـ15 حلقة.

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أحمد أمين لص تائب في رمضان

كما بدأ الفنان أحمد أمين، قبل أيام، تصوير مسلسل يحمل اسم "النُص" المأخوذ عن كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وتدور أحداثها قبل قرنِ من الزمان عن حياة "المعلم عبدالعزيز النُّص"، الذي وهب حياته للنشل في مصر المحروسة، وكانت حياته بها تفاصيل مثيرة، مليئة بأسرار عالم النشالين في ذلك الزمن.

ويُجسّد أحمد أمين، خلال أحداث المسلسل شخصية نشّال يُدعى "عبد العزيز النُص"، وهو صعلوك عاش في الثلاثينيات من القرن الماضي، يحاول أن يتوب ويتربّح من مصدر حلال؛ ليجد نفسه متورطاً في صراعات وأحداث غامضة. وتتشابك الخيوط لتكشف عن شخصية معقدة ومواقف مليئة بالمفاجآت، ومن مجرد نشال يتحول النُّص بسبب بعض الأحداث المثيرة إلى بطل شعبي تتحاكى بسيرته الأجيال.

ويُشارك في بطولة مسلسل "النُّص"، بجانب أحمد أمين، كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية الطرابلسي، وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

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هشام ماجد في "أشغال شقة 2"

وبعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان الماضي، يعود الفنان هشام ماجد بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، والذي بدأ تصويره قبل أسابيع، ويُشاركه البطولة كل من: مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، محمد عبد العظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، مثل انتصار، إنجي وجدان، إنعام سالوسة، ريم خوري، إيمان السيد، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

ويدور المسلسل في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر، وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في 15 حلقة فقط، مثل الموسم الأول من العمل.

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"للأذكياء فقط" ينضم للقائمة

يعود مسلسل "للأذكياء فقط" إلى موسم رمضان 2025، بعدما سبق وخرج من خريطة رمضان الماضي، لظروف إنتاجية، انتهى فريق العمل من تصوير المشاهد المتبقية قبل أيام، استعداداً لعرضه في رمضان المُقبل.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو بطولة رنا رئيس، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف مثل إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



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