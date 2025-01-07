التفاصيل الكاملة لمسلسل إقامة جبرية قبل انطلاق عرضه غداً

صدمة تُغيّر حياة هنا الزاهد في "إقامة جبرية"

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أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 10:19 مساءً - ينطلق عرض مسلسل "" بطولة الفنانةوالمكوّن من 10 حلقات، غداً الأربعاء 8 يناير، حيث يُعرض بواقع حلقتين أسبوعياً على إحدى المنصات الرقمية، ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على الانتهاء من العمل لا سيما وأنه تم تصوير آخر المشاهد خلال شهر ديسمبر من عام 2023 وتأجل عرضه طوال هذه الفترة بسبب أمور تسويقية.وتقدم هنا الزاهد الدرامة الاجتماعية النفسية خلال "" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تترد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دورهوتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.يمكنكِ قراءة.. هنا الزاهد ومحمدالشرنوبي معاً في السينما والدراما.. إليكم التفاصيلمسلسل "" يسجل التعاون الأول الذي يجمع الفنانة صابرين بزوجها المنتج اللبنانيبعد إعلان زواجهما فى شهر يونيو من عام 2024، حيث جاء هذا التعاون بعد زواجهما مباشرة، لا سيما أنهما تزوجا أواخر عام 2023، وأعلنا عن الزيجة في شهر مايو 2024، وتحديداً بعدما ظهرا معاً للمرة الأولى في حفل زفاف الفنانة ريم سامي.مسلسل "" بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف الفنان أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.اقرئي أيضاً.. هنا الزاهد توضح حقيقة ارتباطها بأحمد حاتم وتكشف عن مواصفات الرجل المثالييُذكر أنيُعرض لها حالياً في دور السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمدالسعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.كما تواصلتصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمدالجندى وكريم يوسف وإخراج أحمدالجندى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».