شكرا لقرائتكم خبر عن أيو إيديبيري تستوحى إطلالتها من جوليا روبرتس في حفل جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوحت الفنانة العالمية أيو إيديبيري إطلالتها في حفل الـ جولدن جلوب الـ 82، الذى أقيم منذ ساعات من إطلالة النجمة العالمية جوليا روبرتس، التي ظهرت بها في نفس الحفل ولكن في عام 1990.

وكانت قد حصلت روبرتس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عام 1990 عن دورها في فيلم Steel Magnolias.



أيو إيديبيري وجوليا روبرتس



أيو إيديبيري



جوليا روبرتس

وكان قد انتهى منذ ساعات حفل جوائز الـ جولدن جلوب الـ82، واستطاعت مجموعة من الأفلام السيطرة على الجوائز عن غيرها، وجاءت قائمة الأعمال السينمائية التي حصلت على نصيب الأسد كـ التالى:

حصل فيلم "Emilia Pérez" على 4 جوائز

حصل فيلم "The Brutalist" على 3 جوائز

حصل فيلم"Challengers" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Conclave" على جائزة واحدة

حصل فيلم"A Different Man" على جائزة واحدة

حصل فيلم"Flow" على جائزة واحدة

حصل فيلم"I’m Still Here" على جائزة واحدة

حصل فيلم "A Real Pain" على جائزة واحدة

حصل فيلم "The Substance" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Wicked" على جائزة واحدة



