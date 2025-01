الأمير هاري وميغان ماركل في رحلة بكوستاريكا مع أبنائهما

عائلة الأمير هاري تستمتع بموسم العطلات

ميغان ماركل تُشارك مقطعاً دعائياً للمسلسل

وعائلته المكونة من 4 أفراد، اختفوا عن الأنظار خلال الفترة الماضية وتحديداً في احتفالات الكريسماس، وبموسم العطلات الرسمية في أوروبا، ورغم أنه على الجانب الآخر العائلة المالكة البريطانية كانوا حريصين على كثرة الظهور العلني والاحتفال سوياً، إلا أن دوق ودوقة ساسكس وأبناءهما غابوا عن المشهد تماماً.ومؤخراً، أعلنت مصادر مقربة، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قررا أن يأخذا أبناءهما الأمير آرتشي، 4 أعوام والأميرة ليليبيت، عامين، والسفر لمدة أسبوع كامل خارج البلاد، بغرض قضاء وقت لطيف كعائلة، وللحصول على بعض من الاستجمام وصفاء الذهن.وتم رصد دوق ودوقة ساسكس في كوستاريكا مع أبنائهما، وقال المصدر إنهم سافروا أيضاً إلى زابوتال وناندايور وجواناكاستي.يذكر أن ميغان وهاري، قضيا بعض الإجازات الخاصة هذا العام؛ في سبتمبر، وورد أن الزوجين توقفا في البرتغال -حيث تعيش ابنة عم هاري الأميرة يوجيني وعائلتها بدوام جزئي- بعد دورة ألعاب إنفيكتوس لعام 2023 في ألمانيا، كما قاما بزيارة منطقة البحر الكاريبي في أكتوبر بعد الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية في مدينة نيويورك.يمكنك قراءة: بعد عام صعب مليء بالتحديات: كيف ستكون العائلة المالكة البريطانية في 2025؟في الأيام السابقة، روجتللمسلسل الجديد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر مقطع الفيديو الدعائي وعلقت عليه: "كنت متحمسة جداً لمشاركة هذا معكم، آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه، أتمنى لكم جميعاً عاماً جديداً رائعاً، شكراً لطاقمنا الرائع وفريق netflix ممتنة للغاية للدعم – والمتعة، كما هو الحال دائماً، ميغان".وظهرت ميغان ماركل بالإعلان الدعائي للمسلسل الذي صورته في مونتيسيتو بـ كاليفورنيا، وهي تطبخ في المطبخ وتعتني بخلية نحل، وأيضاً تُرتب الزهور في متجر وتستضيف مجموعة من الأصدقاء والضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.وقالت خلال المقطع الذي تم ضبطه على أنغام أغنية "Do You Believe in Magic" لفرقة The Lovin' Spoonful:: " لطالما أحببت أخذ شيء عادي جداً ورفعه إلى مستوى أعلى، ومفاجأة الناس بلحظات تجعلهم يدركون أنني كنت أفكر فيهم حقاً"، وأضافت خلال مشهد آخر من المقطع الدعائي: "نحن لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى الفرح، الحب يكمن في التفاصيل".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».