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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50.886 شهيدًا

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سارة السيد 0 تبليغ

  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50.886 شهيدًا 1/2
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50.886 شهيدًا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 50.886 شهيدًا، و115.875 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 40 شهيدًا و146 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدةً وجود آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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