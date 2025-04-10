الخارجية الفلسطينية ترحب بالموقف الفرنسي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الفرنسي، الذي عبَّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة القادمة.

واعتبرت موقف الرئيس الفرنسي بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين بالمبادرة لمثل هذا الاعتراف خاصة الدول الأوروبية.

كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط