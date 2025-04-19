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السعودية | منطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة تستقطب السياح والزوار بفعاليات متنوعة

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السعودية | منطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة تستقطب السياح والزوار بفعاليات متنوعة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقطبت منطقة الجماهير المقامة بحلبة كورنيش جدة، العديد من سكان وزوار المحافظة، بالتزامن مع جائزة الكبرى stc، التي تحتضنها الحلبة خلال الفترة 18 – 20 أبريل الجاري.

واستمتع زوار المنطقة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية ذات الطابع العالمي؛ مما يعزز كون محافظة جدة وجهة سياحية عالمية زاخرة بالفرص الترفيهية والاستثمارية.

وتضمنت منطقة “الجماهير” -إحدى أبرز المواقع الترفيهية بالحلبة- عددًا كبيرًا من الفعاليات والتجارب والألعاب التفاعلية التي تقدمها للزوار، إضافة إلى العروض الفنية وسيحظى جمهور الفورمولا1، إلى جانب الإثارة على المضمار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الترفيهية، وأنشطة تناسب جميع أفراد العائلة، وشاشات عملاقة لمتابعة السباق، ومنافذ لبيع المنتجات الرسمية والسلع التذكارية لهذا الحدث العالمي؛ ما يمنح الجميع تجربة فريدة لا تُنسى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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