السعودية | الدفاع المدني يوضح أهمية اقتناء طفايات الحريق داخل المنازل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يوضح أهمية اقتناء طفايات الحريق داخل المنازل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اقتناء طفايات الحريق داخل المنازل، وضرورة تعلم الطرق الصحيحة لاستخدامها عند وقوع حوادث الحريق لا قدر الله؛ حمايةً للإنسان ومحافظةً على الممتلكات.
وأكدت المديرية أن طفاية البودرة الجافة تعد الأنسب للتعامل مع مختلف أنواع الحرائق المنزلية من خلال استجابتها السريعة في الحد من انتشار النيران والسيطرة عليها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط