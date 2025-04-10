“منشآت” تنظم برنامجًا لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الأسبوع القادم، العديد من الفعاليات لرواد الأعمال بمنطقة الباحة، بالتعاون مع الغرفة التجارية في المنطقة، لتسليط الضوء على فرص الابتكار التجاري وإبراز الميز التنافسية والفرص الاستثمارية، واستعراض الممكنات والخدمات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج إلى عقد عددٍ من ورش العمل المتخصصة في مختلف المسارات التي تهم قطاع ريادة الأعمال، من بينها ورش عمل حول: دعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، للإسهام في توسيع نطاق وصول الخدمات للصيدليات في جميع مناطق المملكة، وتمكينها من التحول الرقمي، إلى جانب عقد ورش تعريفية حول “مساحات العمل الصحية المشتركة”؛ التي تهدف إلى إبراز الفرص الريادية في قطاع الصحة، وتحفيز المستفيدين على الابتكار في ريادة الأعمال الصحية.

وتعقد الهيئة ورش عمل متخصصة حول دعم استثمار المرافق التعليمية؛ للإسهام في دعم زيادة العائد على الأصول الاستثمارية في مدارس التعليم الخاص، وتحسين بيئة الأعمال عبر أتمتة عمليات التأجير، وإدارة المرافق التعليمية، إلى جانب إيجاد فرص جديدة في السوق لمدارس التعليم الخاص.

كما ستخصص الهيئة عددًا من الجلسات التعريفية حول الابتكار التجاري والميز التنافسية، إلى جانب تسهيل الأعمال والتجارة الإلكترونية؛ لإبراز فرص الابتكار التجاري في مختلف مناطق المملكة، واستعراض أهم الفرص المقدمة لرواد الأعمال وأبرز التحديات التي قد تواجه مشاريعهم والحلول المناسبة لها.

وستنظم منشآت معرضًا للتمويل بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية، وذلك للإسهام في تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، إلى جانب معالجة التحديات التمويلية التي تواجه مشاريعهم الريادية.

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