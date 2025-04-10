مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 405.89 نقاط ليقفل عند مستوى 11502.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 429 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 244 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 7 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والكيميائية، وعطاء، والصناعة الكهربائية، وسيسكو القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسدكو كابيتال ريت، والجوف، وجدوى ريت السعودية، والرياض ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 0.86%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، ومسار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 554.66 نقطة ليقفل عند مستوى 28924.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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