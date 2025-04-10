100 شركة سعودية تسعى للاستثمار بالسوق المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية السبت القادم، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.

ومن المقرر أن تتضمن أجندة الزيارة عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عددٍ من الوزراء المصريين، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات، وعدد من الجهات والمسؤولين المصريين، فضلًا عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص بالمشاريع الكبرى.

وتسلط هذه الفعاليات واللقاءات الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة، خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

ويأمل الجانبان أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر والبالغ حجمها 30 مليار دولار، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري نموًا كبيرًا حيث ارتفع من 29 مليار ريال عام 2023 إلى 48 مليار ريال عام 2023م.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، كما يقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (13) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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