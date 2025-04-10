قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات هدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، في مدينتيّ الخليل وطولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل جنوب مدينة الخليل، وسط إطلاق نار وقنابل غاز باتجاه منازل الفلسطينيين، كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا جنوب مدينة طولكرم، واعتدت على سكانه، في ظل اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أراضي الفلسطينيين؛ بهدف توسيع المستوطنات.

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