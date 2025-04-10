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قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم في الضفة الغربية

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سارة السيد 0 تبليغ

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم في الضفة الغربية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات هدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، في مدينتيّ الخليل وطولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل جنوب مدينة الخليل، وسط إطلاق نار وقنابل غاز باتجاه منازل الفلسطينيين، كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا جنوب مدينة طولكرم، واعتدت على سكانه، في ظل اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أراضي الفلسطينيين؛ بهدف توسيع المستوطنات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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