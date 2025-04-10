شكرا لبحثكم عن خبر ناطق شرطة عدن ينشر تغريدة فيها غموض عن اعتقال العميد القلعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناطق الاعلامي باسم امن عدن خالد السنمي : " لن تمر مرور الكرام .. حفظك الله يا فندم عدنان القلعة ". ياتي ذلك عقب قيام جنود تابعين لباعش بالاعتداء باعقاب البنادق على مدير المرور القلعة ومرافقيه واعتقالهم بمعسكر القوات الخاصة بخورمكسر

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