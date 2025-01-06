تكنولوجيا: HyperSpace Trackpad Pro: لوحة تعقب سحرية لنظام ويندوز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hyper، التابعة لشركة Targus، عن إطلاق لوحة التتبع المتميزة HyperSpace Trackpad Pro لنظام Windows يوم الأحد، مع خطط لتوسيع التوافق الأساسي مع نظام macOS عبر تحديث البرنامج الثابت في وقت لاحق من هذا العام.

تمامًا كما هو الحال مع لوحة Magic Trackpad على أجهزة Mac وغيرها من لوحات التتبع الدقيقة على أجهزة الحواسب المحمولة التي تعمل بنظام Windows، تدعم لوحة HyperSpace Trackpad Pro اللاسلكية إيماءات اللمس المتعدد.

لكن ما يميزها هو برنامج مخصص يتيح لمستخدمي Windows تخصيص تجربتهم بشكل أكبر، بما في ذلك إعداد اختصارات في زوايا لوحة التتبع. هذه الاختصارات تتضمن وظائف عامة مثل النسخ واللصق، بالإضافة إلى إجراءات متقدمة داخل تطبيقات معينة مثل Adobe Suite، Figma، Microsoft Excel، وMicrosoft PowerPoint.

على سبيل المثال، يمكن تخصيص الزاوية اليمنى السفلية لتعمل عند النقر عليها على إضافة شريحة جديدة في PowerPoint، أو تخصيص إيماءات أخرى مثل النقر العميق بإصبعين للدخول إلى وضع العرض التقديمي في PowerPoint.

تتيح لوحة التتبع أيضًا للمستخدمين تعديل ردود الفعل اللمسية، وحساسية الضغط، وقوة النقر، كما يمكنهم تخصيص أوضاع صوتية. علاوةً على ذلك، يمكنهم مشاركة تكويناتهم الشخصية أو اكتشاف تكوينات أخرى من خلال “Hyper Learning Cloud”.

وبجانب التخصيص، تتمتع اللوحة بميزات متقدمة مثل اكتشاف القوة لما يصل إلى 10 أصابع، مقارنة بـ4 أصابع فقط في أجهزة أبل.

كما انها تتميز بمعدل تقرير يبلغ 240 هرتز، مما يوفر استجابة سريعة وتتبعًا سلسًا للغاية. تدعم اللوحة أيضًا الأجهزة المتعددة وتأتي مع مساند راحة يد مغناطيسية قابلة للفصل.

من المتوقع أن تتوافر لوحة HyperSpace Trackpad Pro في الربع الثاني من عام 2025 بسعر 129.99 دولارًا، وهو نفس سعر Magic Trackpad من أبل.

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