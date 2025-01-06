تكنولوجيا: LG تكشف عن سلسلة OLED evo لعام 2025 مع ذكاء اصطناعي مُحسن ومعدل تحديث 165 هرتز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG عن تشكيلة تلفزيونات OLED evo الجديدة لعام 2025، والتي تأتي بتحسينات كبيرة تشمل مُعالجات الذكاء الاصطناعي المُطوّرة ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، مما يُعد قفزة نوعية في عالم الترفيه المنزلي.

وتُركز LG هذا العام على ترقية مُعالجات الذكاء الاصطناعي في تلفزيوناتها، حيث تُقدم معالج α11 (Alpha 11) AI الجديد في طرازات G5 و C5 الرائدة. ويُقدم هذا المعالج أداءً رسوميًا أفضل بنسبة 70% وسرعة معالجة أعلى بنسبة 30% مقارنةً بالإصدارات السابقة. وتُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المُحسّنة لتحليل جودة الصورة بكسل بكسل، وضبط السطوع، وتحسين الألوان، وتقديم تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا وحيوية.

ولأول مرة في تاريخها، تُقدم LG معدل تحديث يبلغ 165 هرتز في تلفزيوناتها الجديدة، وهو ما سَيُسعد عُشاق الألعاب بشكل خاص. ويتوفر هذا المعدل في طرازيّ G5 و C5، مما يضمن تجربة لعب فائقة السلاسة واستجابة أسرع، خاصة مع الألعاب ذات الوتيرة السريعة.

وتأتي تلفزيونات OLED evo الجديدة أيضًا مع نظام webOS المُحدّث، والذي يُقدم الآن ميزة “chromecast built-in” لبث المحتوى من الأجهزة المتوافقة بسهولة. كما تدعم التلفزيونات ميزة “works with Apple AirPlay” لمشاركة المحتوى من أجهزة Apple.

وتشمل الميزات الأخرى في تشكيلة 2025 مُعالج α9 (Alpha 9) AI في طراز B5، والذي يُقدم هو الآخر تحسينات في جودة الصورة والأداء، بالإضافة إلى دعم تقنية Dolby Vision IQ و Dolby Atmos لتجربة صوتية ومرئية غامرة.

وبينما لم تكشف LG عن أسعار تلفزيونات OLED evo لعام 2025 أو تاريخ طرحها في الأسواق بعد، إلا أن هذه التحسينات تُشير إلى أن LG عازمة على الحفاظ على ريادتها في سوق تلفزيونات OLED، وتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للمُستخدمين

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