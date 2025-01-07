تكنولوجيا: معالج AMD Ryzen Z2 يُعزز أداء أجهزة الألعاب المحمولة من الجيل التالي #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتابع AMD نجاح معالجها Ryzen Z1، والذي ظهر مع جهاز ASUS ROG Ally الأصلي، بإطلاق Ryzen Z2 في معرض CES 2025. وكما هو متوقع، يُقدم المعالج الجديد أداءً أقوى وعمر بطارية مُحتمل أطول.

يتصدر عائلة Ryzen Z2 معالج Z2 Extreme، الذي يتميز بثماني أنوية، وتردد أقصى يبلغ 5 جيجاهرتز و 16 نواة رسومات RDNA 3. أما أقل الطرازات قوة فهو Z2 Go مع أربع أنوية معالجة و 12 نواة رسومات. قد يكون هذا المعالج مُفيدًا لأجهزة الألعاب المحمولة الأرخص ثمنًا، خاصة تلك التي تُركز على إمكانيات بث الألعاب عبر الإنترنت بدلاً من التشغيل على الجهاز.

لم تُشارك AMD أي مقاييس أداء، ولكن من المُرجح أن نرى Ryzen Z2 قيد التشغيل قريبًا. وسيُطرح في الربع الأول من عام 2025 في إصدارات مُحسنة من جهازي ASUS ROG Ally و Lenovo Legion Go.

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