شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 تريليونات دولار: كيف غيّر ChatGPT قيمة عمالقة التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت القيمة السوقية المجمعة لشركات التكنولوجيا الكبرى الست بأكثر من 8 تريليونات دولار منذ إطلاق ChatGPT، حيث كشفت دراسة لموقع visualcapitalist، عن التغيير في القيمة السوقية لأكبر شركات التكنولوجيا منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، وقد تم الحصول على البيانات من بلومبرج اعتبارًا من نوفمبر 2024.

ارتفاع Nvidia مع ظهور الذكاء الاصطناعي والشعبية المتزايدة لأدوات مثل ChatGPT، دفع قطاع التكنولوجيا ارتفاعًا بنسبة 30٪ في مؤشر S&P 500 منذ يناير 2022، مقارنة بعائد بنسبة 15٪ للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

والفائز الأكبر هو Nvidia، حيث أصبحت رقائقها، الفعالة للغاية في تدريب الذكاء الاصطناعي، ضرورية للشركات العاملة في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنذ نوفمبر 2022، نمت القيمة السوقية لشركة Nvidia بمقدار 690 مليار دولار، وفي أوائل نوفمبر، أصبحت الشركة الأكثر قيمة في العالم، متقدمة على Apple وMicrosoft.

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كما شهدت شركة مايكروسوفت، وهي مستثمر رئيسي في OpenAI (صانع ChatGPT)، نمو قيمتها السوقية بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وتضم القائمة أيضًا أمازون (+1.1 تريليون دولار)، وآبل (+1.1 تريليون دولار)، وميتا (+1.1 تريليون دولار)، وألفابت (+845 مليار دولار)، ليصل إجمالي المكاسب إلى 8.4 تريليون دولار.

وقد شهدت أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت إنتليجنت كلاود، وجوجل كلاود مجتمعة إيرادات قد تتجاوز 250 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بأقل من 200 مليار دولار في عام 2022.

كما شهدت شركة مايكروسوفت، وهي مستثمر رئيسي في OpenAI (صانع ChatGPT)، نمو قيمتها السوقية بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وتضم القائمة أيضًا أمازون (+1.1 تريليون دولار)، وآبل (+1.1 تريليون دولار)، وميتا (+1.1 تريليون دولار)، وألفابت (+845 مليار دولار)، ليصل إجمالي المكاسب إلى 8.4 تريليون دولار.

وقد شهدت أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت إنتليجنت كلاود، وجوجل كلاود مجتمعة إيرادات قد تتجاوز 250 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بأقل من 200 مليار دولار في عام 2022.