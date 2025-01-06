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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 تريليونات دولار: كيف غيّر ChatGPT قيمة عمالقة التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
مع ظهور الذكاء الاصطناعي والشعبية المتزايدة لأدوات مثل ChatGPT، دفع قطاع التكنولوجيا ارتفاعًا بنسبة 30٪ في مؤشر S&P 500 منذ يناير 2022، مقارنة بعائد بنسبة 15٪ للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.
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كما شهدت شركة مايكروسوفت، وهي مستثمر رئيسي في OpenAI (صانع ChatGPT)، نمو قيمتها السوقية بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وتضم القائمة أيضًا أمازون (+1.1 تريليون دولار)، وآبل (+1.1 تريليون دولار)، وميتا (+1.1 تريليون دولار)، وألفابت (+845 مليار دولار)، ليصل إجمالي المكاسب إلى 8.4 تريليون دولار.
كما شهدت شركة مايكروسوفت، وهي مستثمر رئيسي في OpenAI (صانع ChatGPT)، نمو قيمتها السوقية بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وتضم القائمة أيضًا أمازون (+1.1 تريليون دولار)، وآبل (+1.1 تريليون دولار)، وميتا (+1.1 تريليون دولار)، وألفابت (+845 مليار دولار)، ليصل إجمالي المكاسب إلى 8.4 تريليون دولار.
وقد شهدت أمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت إنتليجنت كلاود، وجوجل كلاود مجتمعة إيرادات قد تتجاوز 250 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بأقل من 200 مليار دولار في عام 2022.
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