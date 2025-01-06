17757 بلاغا عبر الرقم الموحد لنزاهة

تصدر الإبلاغ عبر الرقم الموحد لمكافحة الفساد 980 القنوات المتاحة للإبلاغ بـ17757 اتصالا بنسبة 38%، تلاه الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني بـ17389 بلاغا بنسبة 36%، وسجل الحضور الشخصي لفروع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 6940 بلاغا بنسبة 15%، وجاء الإبلاغ عن طريق البريد العادي بـ1891 بلاغا بنسبة 4%، وعن طريق البريد الإلكتروني 957 بلاغا وبنسبة 2%، ثم أخيرا الإبلاغ عن طريق الفاكس بـ355 بلاغا وبنسبة 1%.

تصنيف البلاغات

صنفت البلاغات الواردة للهيئة خلال عام 2023 من حيث الاختصاص، بالبلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة وعددها 18941 بلاغا وبنسبة 40%، بينما كانت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 28226 بلاغا وبنسبة 60% بمجموع 47167 بلاغا ونسبة 100%.

وتصدرت الرشوة عدد الجرائم بنسبة 58%، تلاها استغلال النفوذ الوظيفي 21%، والأثراء غير المشروع 7%، واستغلال العقود 4%، وتزوير 3%، واختلاس المال العام 1%، والتفريط في المال العام 1%، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 1%.

استرداد الأموال

أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، أن مهام نزاهة تتمثل في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري من خلال العمل على كشف الفساد بجميع أشكاله والتحقيق فيه وتعزيز الشفافية والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمبادئ الشفافية والمساءلة وحماية النزاهة وتعزيز القيم الأخلاقية ومكافحة السلوكيات المخالفة واسترداد الأموال العامة التي أُخذت بطرق غير قانونية.

البلاغات بعدد من المناطق

- الرياض

14465 - %31

- مكة المكرمة

10125 - %21

- الشرقية

5172 - %11

- عسير

3915 - %8

- المدينة المنورة

2765 - 6%

- جازان

1979 - %4

- تبوك

1878 - %4

- القصيم

1680 - %4