17757 بلاغا عبر الرقم الموحد لنزاهة

تصنيف البلاغات
صنفت البلاغات الواردة للهيئة خلال عام 2023 من حيث الاختصاص، بالبلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة وعددها 18941 بلاغا وبنسبة 40%، بينما كانت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 28226 بلاغا وبنسبة 60% بمجموع 47167 بلاغا ونسبة 100%.
وتصدرت الرشوة عدد الجرائم بنسبة 58%، تلاها استغلال النفوذ الوظيفي 21%، والأثراء غير المشروع 7%، واستغلال العقود 4%، وتزوير 3%، واختلاس المال العام 1%، والتفريط في المال العام 1%، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 1%.
استرداد الأموال
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، أن مهام نزاهة تتمثل في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري من خلال العمل على كشف الفساد بجميع أشكاله والتحقيق فيه وتعزيز الشفافية والتأكد من التزام الجهات الحكومية بمبادئ الشفافية والمساءلة وحماية النزاهة وتعزيز القيم الأخلاقية ومكافحة السلوكيات المخالفة واسترداد الأموال العامة التي أُخذت بطرق غير قانونية.
البلاغات بعدد من المناطق
- الرياض
14465 - %31
- مكة المكرمة
10125 - %21
- الشرقية
5172 - %11
- عسير
3915 - %8
- المدينة المنورة
2765 - 6%
- جازان
1979 - %4
- تبوك
1878 - %4
- القصيم
1680 - %4
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