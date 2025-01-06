شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة بث ألعاب Xbox سحابيًا عبر Game Pass Ultimate.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من الأشخاص على قضاء وقت فراغهم فى استخدام ألعاب الفيديو وألعاب الإنترنت، كنوع من الترفيه والابتعاد عن ضغوط العمل على مدار اليوم ومن أبرزها ألعاب إكس بوكس.

وتعتبر إكس بوكس هى وحدة تحكم لألعاب الفيديو وتتميز بتعدد اللاعبين عبر الإنترنت، وميزة التحكم عن بعد وميزة البث المباشر، وفي الوقت الحالي، لا يتوفر البث السحابي لـ Xbox إلا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية، ومن المتوقع أن يتوفر دعم وحدات التحكم فى العام الجارى 2025.

وإذا كان لديك جهاز متوافق، فإليك كيفية عمله على أي جهاز مزود بمتصفح ويب من خلال الخطوات التالية :

الخطوة 1: افتح متصفحًا مدعومًا ، مثل Google Chrome أو Safari أو Edge.

الخطوة 2: انتقل إلى إكس بوكس دوت كوم سلاش بلاى .

الخطوة 3: استخدم حساب Game Pass Ultimate الخاص بك لتسجيل الدخول.

الخطوة 4: حدد بث لعبتك الخاصة وابحث في قائمة الخيارات المتاحة.

الخطوة 5: قم بتوصيل وحدة تحكم Xbox أو أي وحدة تحكم أخرى مدعومة بجهازك.

الخطوة 6: انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال وابدأ اللعب.