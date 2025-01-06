مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين ده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - تصدرت الفنانة مي فاروق خلال اليومين الماضيين ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، وخاصة بعد تعرضها لهجوم من قبل البعض بسب إقامتها حفل زفاف، ولكنها ردت على كل هذا الهجوم، مؤكدة أنها اختارت السعادة دون التركيز على الآراء السلبية.
وأكملت مي فاروق: "مش عارفة إذا كان عندي أعداء ولا لأ، لكن أنا علاقتي بكل الناس طيبة، وإرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، أنا مش بعمل حاجة علشان أرضي الناس وكل اللي يهمني أرضي ربنا بالحلال، وفي الآخر كل شخص حر في رأيه وأنا مش هرد على كلامهم".
وتابعت :" أنا باتجوز قدام الدنيا كلها وطول الوقت بحاول كل حاجة تبقى مظبوطة، وبعد 6 سنين أم بأولادي لوحدي ومسئولة عن شغلي لوحدي، يوم ما أقرر أتجوز أنا واحدة ست عايزة تتبسط وولادي يتبسطوا معايا وبنفرح وبنعمل حاجة ترضي ربنا، إيه المشكلة إني أعلنت تضايق الناس في إيه".
واستطردت مي حديثها قائلة: "الحاجة اللذيذة اللي بتفرج عليها إن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا يا عيني دي متضايقة وزعلانة وقلبها أكيد موجوع، أنا محدش يعرف تفاصيل حياتي الشخصية، وأولادي أهم حاجة في حياتي وأي حاجة تانية تيجي بعدهم، ولو أولادي مش راضيين وزعلانين ومش مباركين وهما اللي عايزين دا أنا مش هاعمله".
وواصلت: "هما بدأوا ياخدوا صورهم ويحللوا نظراتهم، دا كانوا قربوا يقولوا إني مضيتهم على إيصالات أمانة علشان يحضروا الفرح ودي حاجة غريبة وتدعو للضحك والسخرية، وبعد تجارب عديدة اتعلمت أن كل واحد يقول رأيه وأنا همشي حياتي طالما ربنا مطلع وعائلتي شايفين وولادي تمام، مليش دعوة بالناس، هما يحكموا زي ماهما عايزين المهم إني بعمل الصح واللى يرضي ربنا ويرضي ولادي وزوجي، أنا مش عايزة أي حاجة تاني".
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا المصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافهاردت الفنانة مي فاروق على الانتقادات التي وجهت لها بعد حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حيث قالت : "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت وعملت حاجة حلال، وكل اللي حضروا كانوا فرحانين وبيدعولي بالسعادة، ولادي كانوا مبسوطين وكل حاجة كانت مليانة حب وفرحة وكان يوم جميل".
وأكملت مي فاروق: "مش عارفة إذا كان عندي أعداء ولا لأ، لكن أنا علاقتي بكل الناس طيبة، وإرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، أنا مش بعمل حاجة علشان أرضي الناس وكل اللي يهمني أرضي ربنا بالحلال، وفي الآخر كل شخص حر في رأيه وأنا مش هرد على كلامهم".
وتابعت :" أنا باتجوز قدام الدنيا كلها وطول الوقت بحاول كل حاجة تبقى مظبوطة، وبعد 6 سنين أم بأولادي لوحدي ومسئولة عن شغلي لوحدي، يوم ما أقرر أتجوز أنا واحدة ست عايزة تتبسط وولادي يتبسطوا معايا وبنفرح وبنعمل حاجة ترضي ربنا، إيه المشكلة إني أعلنت تضايق الناس في إيه".
واستطردت مي حديثها قائلة: "الحاجة اللذيذة اللي بتفرج عليها إن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا يا عيني دي متضايقة وزعلانة وقلبها أكيد موجوع، أنا محدش يعرف تفاصيل حياتي الشخصية، وأولادي أهم حاجة في حياتي وأي حاجة تانية تيجي بعدهم، ولو أولادي مش راضيين وزعلانين ومش مباركين وهما اللي عايزين دا أنا مش هاعمله".
وواصلت: "هما بدأوا ياخدوا صورهم ويحللوا نظراتهم، دا كانوا قربوا يقولوا إني مضيتهم على إيصالات أمانة علشان يحضروا الفرح ودي حاجة غريبة وتدعو للضحك والسخرية، وبعد تجارب عديدة اتعلمت أن كل واحد يقول رأيه وأنا همشي حياتي طالما ربنا مطلع وعائلتي شايفين وولادي تمام، مليش دعوة بالناس، هما يحكموا زي ماهما عايزين المهم إني بعمل الصح واللى يرضي ربنا ويرضي ولادي وزوجي، أنا مش عايزة أي حاجة تاني".
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسييذكر أن احتفلت الفنانة مي فاروق أمس الخميس 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، ويوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم.
بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر، والمطربة سوما، والفنان محمد رضوان وزوجته، وميرهان حسين، ودنيا المصري، وحمزة العيلي، والفنانة أنوشكا، ومصطفى أبو سريع، والمطرب محمد محيي وغيرهم من نجوم الفن.
يمكنكم متابعة الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
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