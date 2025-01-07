يعقوبيان: لا يريدون جوزاف عون لأنّه مشروع زعامة مسيحية

أشارت النائبة بولا يعقوبيان، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنه "منذ دخولي المجلس النيابيّ لم تمر مخالفة للدستور لم أطعن بها، لكن قائد الجيش العماد جوزاف عون يملك قاعدة شعبية شعب يرى فيه آمالًا ولا يريدون عون لأنّه مشروع زعامة مسيحية".

وذكرت أن "هناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي يزيد بن فرحان لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً".

وأضاف يعقوبيان "لا شك ان الدفع الدولي باتجاه قائد الجيش، لكن الواقع ليس "هو أو لا أحد" وهناك اسماء اخرى كسمير عساف الذي يحظى بدعم فرنسي وجهاد ازعور الذي يحظى بدعم عربي كبير".

ورأت أن الوزير السابق "زياد بارود شخصية رائعة وذكية ومؤتمنة وكان هناك محاولات فرنسية للدفع باسمه لكن هناك حملات كثيرة عليه للعمل على حرق اسمه على أكثر من صعيد".