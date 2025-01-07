الامارات | قمة المليار متابع 2025 تنتصر لـ «المحتوى الهادف».. 340 جلسة و15 ألف صانع محتوى

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المليار متابع 2025 تنتصر لـ «المحتوى الهادف».. 340 جلسة و15 ألف صانع محتوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في 11 يناير الجاري فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

علامة فارقة

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن «قمة المليار متابع» تستلهم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفكر الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز رسالة الإمارات الحضارية المؤثرة، وتطوير الاقتصاد الإبداعي، والاستثمار في الإمكانات غير المحدودة التي يوفرها الإعلام الجديد بما يسهم في الارتقاء بآفاق العمل المؤسسي، وتعزيز المسيرة التنموية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر المؤثرين في أبراج الإمارات بدبي، بحضور رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ونائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عالية الحمادي، وكبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، إضافة إلى قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في دولة الإمارات.

وتم خلال المؤتمر الصحافي استعراض تفاصيل أجندة قمة المليار متابع، ومستجدات نسختها الثالثة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الفعاليات التي يستضيفها الحدث العالمي.

زخم كبير

وقال محمد القرقاوي خلال المؤتمر الصحافي: «تكتسب النسخة الثالثة من القمة زخماً كبيراً من خلال مشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى، وأكثر من 420 متحدثاً، من أبرز المؤثرين والخبراء في العالم، وإطلاقها أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، ما يمثل حافزاً كبيراً لتقديم الأفكار الملهمة، والإسهام في خدمة المجتمعات وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة».

وأضاف: «الهدف هو بناء مستدام لاقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة عبر دعم هذا القطاع تنظيمياً واستثمارياً ومعرفياً وعبر سلسلة من المشاريع والمبادرات الاستثنائية».

فرص اقتصادية

وأشار القرقاوي إلى أن قطاع صناعة المحتوى هو قطاع اقتصادي ناشئ عالمياً، يبلغ حجمه على مستوى العالم نحو 250 مليار دولار، ودولة الإمارات تعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص العظيمة التي يوفرها، حيث تمتلك الدولة أفضل بنية لنمو هذا القطاع في المنطقة، ودولة الإمارات هي اليوم الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وأضاف: «كما قمنا ببناء قطاع اقتصادي عبر مدينة دبي للإنترنت، ثم قطاع إعلامي عبر مدينة دبي للإعلام.. اليوم نسعى لبناء قطاع اقتصادي خاص لصناعة المحتوى».

منظومة تشريعية

وأشار القرقاوي إلى أن حكومة الإمارات تعمل على بناء منظومة تشريعية وإجرائية سهلة ومستمرة من أجل تسهيل إنشاء منصات وشركات لصناع المحتوى. كما أعلنت حكومة الإمارات ضمن توجهاتها لتنمية اقتصاد هذا القطاع، عن صندوق بـ150 مليون درهم لدعم الاستثمار في صناعة المحتوى في الدولة، وتم الإعلان كذلك عن إنشاء مقر المؤثرين قبل عام بهدف تقديم خدمات متطورة لكل صناع المحتوى، وتسهيل عملية انتقالهم للإمارات وإطلاق أعمالهم وشركاتهم.. والذي يجري افتتاحه خلال الفترة القصيرة القادمة.

وحول الدور الحيوي الذي تلعبه النسخة الجديدة من قمة المليار متابع في تعزيز اقتصاد صناعة المحتوى، أشار القرقاوي إلى أن نسخة العام الحالي، تضم مسار الاقتصاد وبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى المحتوى «One Billion Pitches»، وقد نجحت القمة في جمع أكثر من 10 صناديق استثمارية بقيمة 50 مليون درهم، هدفها دعم صناع المحتوى، ويبلغ إجمالي الأصول المدارة في قطاع صناعة المحتوى من الشركات المشاركة ما بين 7-8 مليارات دولار، وتلقت القمة خلال الفترة السابقة طلبات للحصول على الدعم من أكثر من 500 شركة ناشئة من 40 دولة حول العالم.

حدث مرتقب عالمياً

وقال سعيد العطر إن قمة المليار متابع أصبحت في وقت وجيز حدثاً من أهم الأحداث المرتقبة على مستوى العالم، فهي أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، والتي تجمع في مكان واحد المؤثرين وصناع المحتوى والشركات العاملة في هذا القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال وكل المهتمين بمستقبل الإعلام الرقمي وتطوراته.

تمكين المبدعين

وأكدت عالية الحمادي أن الزخم الكبير والملحوظ الذي تشهده قمة المليار متابع في نسختها الثالثة هذا العام، والاهتمام العالمي المتزايد، واكبه تطوير كبير في مختلف ما يتعلق بالنسخة الجديدة، والتوسع في أجندتها لتشمل برامج فاعلة تعمل على تمكين المبدعين في كل جوانب صناعة المحتوى، وما يتعلق باقتصاد هذه الصناعة وتمويلها.

تجارب ملهمة

ويشارك في قمة المليار متابع أكثر من 15 ألف صانع محتوى من أهم المؤثرين وصناع المحتوى العرب والعالميين، حيث يتبادلون المعارف، ويتشاركون التجارب والعلوم، ويبحثون تحديات وآفاق واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الجديد.

وتستضيف القمة أكثر من 420 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، من بينهم ما يزيد على 125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتقدم قمة المليار متابع أكثر من 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، تتناول ثلاثة مسارات رئيسة، تتضمن الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا، حيث يستعرض فيها خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، ويسلطون الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.

كبرى المنصات

وتجمع النسخة الثالثة من قمة المليار متابع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، حيث تلتقي «سناب شات»، و«إكس»، و«يوتيوب»، و«تيك توك»، و«لينكد إن»، وشركة ميتا (فيس بوك، وإنستغرام، واتس أب)، مع جمهور قمة المليار متابع، لمناقشة مستقبل القطاع، ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور، وتحقيق التأثير الإيجابي.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية والمؤثرون وصنّاع المحتوى، الأفكار حول مستقبل صناعة المحتوى، وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى وتقديم كل ما هو مفيد للبشرية.

أكبر وأغلى جائزة

وتشهد فعاليات قمة المليار متابع تكريم الفائز بأكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، حيث استقبلت الجائزة خلال ثلاثة أسابيع من إطلاقها أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة.

«الاستثمار مع صنّاع المحتوى»

يشهد اليوم الختامي من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، الإعلان عن الفائزين الأول والثاني في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

وتدعم «قمة المليار متابع» وشركة «شروق» برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، بمبلغ 50 مليون درهم، حيث تدعم شركة «شروق»، إحدى كبرى شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، البرنامج بـ30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر، في حين تدعم القمة البرنامج بـ20 مليون درهم.

واستقطب البرنامج 500 طلب مشاركة من 40 دولة، حيث تركزت مشاريع الطلبات المشاركة في البرنامج في مجالات التعليم، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتمكين المرأة، والإبداع، وتطوير المجتمعات، والأدب، وريادة الأعمال، والصحة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإبداعي وأدوات تطويره. وشهد البرنامج إقبالاً لافتاً من الشركات الناشئة التي بلغت 250 شركة مسجلة، ومن الأفراد الذين يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى.

محمد القرقاوي:

. قمة المليار متابع تستلهم الرؤية السديدة لمحمد بن زايد، والفكر الاستثنائي لمحمد بن راشد في تعزيز رسالة الإمارات الحضارية المؤثرة، وتطوير الاقتصاد الإبداعي.

سعيد العطر:

. القمة هي الأهم عالمياً في هذا المجال، وتجمع في مكان واحد جميع أطراف صناعة المحتوى، مبدعين ومؤثرين وداعمين وشركات.

عالية الحمادي:

. الزخم الكبير والملحوظ، الذي تشهده قمة المليار متابع في نسختها الثالثة هذا العام، واكبه تطوير كبير في مختلف ما يتعلق بالنسخة الجديدة.