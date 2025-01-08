الامارات | دراسة أميركية: هذه أفضل الوجبات الصحية لعام 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت تهدف إلى تناول طعام صحي في 2025، فإن دراسة أميركية حديثة حددت أفضل الوجبات الصحية التي يمكن الاختيار من بينها للحفاظ على الصحة في العام الجديد، وفي كل عام يقدم مجموعة من كبار خبراء الصحة والتغذية مجموعة من النصائح، بشأن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للحفاظ على الصحة، وينشرها الموقع الإلكتروني الأميركي US News & World Report.

وخلصت المجموعة هذا العام إلى أن أفضل وجبة غذائية لعام 2025، هي الوجبة «المتوسطية»، التي ترتبط بالعادات الغذائية لسكان منطقة حوض المتوسط، وينصح الخبراء في إطار هذه الوجبة بالإكثار من الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، وتناول كميات معتدلة من منتجات الألبان والبيض ولحوم الدجاج والمأكولات البحرية، وتقليل اللحوم الحمراء والسكريات والأطعمة المعالجة والدهون المشبعة.

وبحسب الفريق البحثي، أثبتت الدراسات أن هذه الوجبة تقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري والخرف.

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة أفضل الوجبات الغذائية، ما يعرف باسم وجبة DASH التي تساعد على تقليل احتمالات الإصابة، بل على علاج، ارتفاع ضغط الدم، وهي تتضمن الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والبروتينات.

وبحسب الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، تحتوي هذه الوجبة على الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان منزوعة أو قليلة الدسم، والمكسرات والبقوليات، مع لحوم الدواجن والأسماك.

ويأتي في المرتبة الثالثة الوجبة شبه النباتية التي يطلق عليها اسم Flexitarian Diet، التي تهدف إلى تقليل احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب، وفي المرتبة الرابعة جاءت وجبة MIND التي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف العقلية والإدراكية مع تقدم العمر، وتتضمن هذه الوجبة مجموعة متنوعة من الفواكه وثمار التوت، ومجموعة من الخضراوات.