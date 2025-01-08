شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع معظم البورصات.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

تباين أسهم الشركات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في تعاملات اليوم، فقد أنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول على انخفاض بنسبة 0.2%، في وقت تراجعت فيه معظم البورصات الأوروبية.وتراجع المؤشر (فاينانشال تايمز) البريطاني للشركات متوسطة الحجم بنسبة 2%.وقاد المؤشر (كاك 40) الفرنسي التراجع في بورصات منطقة اليورو بانخفاضه بنسبة 0.5%.ومن بين الأكثر تضررًا في أوروبا أسهم شركات البيع بالتجزئة التي انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 0.8 بالمئة، كما زادت أسهم قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي 1.1%.