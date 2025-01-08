شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى الأحد.. الدفاع المدني يدعو إلى الحذر بسبب هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة إلى غزيرة

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم تجاوزها خلال جريانها.والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل. أوضح "الدفاع المدني" أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والطائف وميسان وأضم والليث والقنفذة والمويه وتربة والخرمة.وخفيفة إلى متوسطة لتشمل جدة ورابغ وخليص والكامل.كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وثادق وحريملاء ومرات والرياض العاصمة والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والرين وضرما والحريق ووادي الدواسر.أشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة الشرقية.وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والشرقية، وخفيفة على منطقتي المدينة المنورة والقصيم.